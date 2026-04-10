Перечислены принимаемые женщинами за усталость и старение симптомы инфаркта

Mirror: Женщины при инфаркте чаще мужчин жалуются на одышку и тошноту

Врачи Американской ассоциации кардиологов рассказали о признаках инфаркта, которые чаще упускают женщины. Их слова опубликовало Mirror.

По словам специалистов, обычно боль при инфаркте может ощущаться как сдавливание, жжение или стеснение в центре груди. Она может длиться больше нескольких минут, а может то появляться, то исчезать. Однако, предупреждают кардиологи, у женщин симптомы этого смертельно опасного состояния могут отличаться, и многие ошибочно принимают их за признаки старения, простое беспокойство или рефлюкс. Так, женщины чаще, чем мужчины, жалуются при инфаркте на усталость, одышку, тошноту или рвоту, боль в спине или челюсти, перечислили врачи.

Специалисты также напомнили, что один из пяти сердечных приступов протекает бессимптомно. Когда же его признаки проявляются, они часто выражены слабо и напоминают грипп или расстройство желудка. «Если вы испытываете легкие симптомы сердечного приступа, необычные для вас или заставляющие беспокоиться, лучше проявить осторожность и проконсультироваться со своим врачом», — призвали эксперты.

