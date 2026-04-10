Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 10 апреля 2026

Перечислены принимаемые женщинами за усталость и старение симптомы инфаркта

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: OPOLJA / Shutterstock / Fotodom

Врачи Американской ассоциации кардиологов рассказали о признаках инфаркта, которые чаще упускают женщины. Их слова опубликовало Mirror.

По словам специалистов, обычно боль при инфаркте может ощущаться как сдавливание, жжение или стеснение в центре груди. Она может длиться больше нескольких минут, а может то появляться, то исчезать. Однако, предупреждают кардиологи, у женщин симптомы этого смертельно опасного состояния могут отличаться, и многие ошибочно принимают их за признаки старения, простое беспокойство или рефлюкс. Так, женщины чаще, чем мужчины, жалуются при инфаркте на усталость, одышку, тошноту или рвоту, боль в спине или челюсти, перечислили врачи.

Специалисты также напомнили, что один из пяти сердечных приступов протекает бессимптомно. Когда же его признаки проявляются, они часто выражены слабо и напоминают грипп или расстройство желудка. «Если вы испытываете легкие симптомы сердечного приступа, необычные для вас или заставляющие беспокоиться, лучше проявить осторожность и проконсультироваться со своим врачом», — призвали эксперты.

Ранее врачи предупредили о главном симптоме рака легких. Им оказался непроходящий кашель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok