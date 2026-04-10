Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

Terra: В Бразилии фитнес-блогер похудел на 40 килограммов благодаря сырому мясу

Бразильский фитнес-блогер Артур Урсу раскрыл свою необычную диету, благодаря которой похудел на 40 килограммов. Его историю рассказало издание Terra.

Урсу рассказал, что раньше весил 125 килограммов, и ему не нравилось его тело. Бразилец на протяжении долгого времени находился в социальной изоляции, но, когда устал от вынужденного одиночества, решил худеть. Причем выбрал он для этого довольно необычную диету, из-за которой получил много критики в свой адрес.

Так, мужчина утверждает, что во время похудения питался исключительно сырым мясом. «Многие путают мясную диету с каннибализмом, что пугает. Когда я об этом говорю, реакция мгновенная. Я знаю, что это не самая распространенная практика и что она вызывает вопросы, но именно это сработало для меня в моем процессе», — рассказал Урсу.

Ранее диетолог Николь Эндрюс оценила эффективность противораковых диет. По ее мнению, продукты питания не улучшают состояние здоровья при онкологических заболеваниях.