09:33, 10 апреля 2026

Полиция со стрельбой поймала ночью российского подростка на «Жигулях»

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

В Томске в ходе полицейской погони со стрельбой удалось задержать 16-летнего подростка. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, внимание сотрудников ДПС ВАЗ-2107 привлек чрезмерной тонировкой и нечитаемым госномером, а также высокой скоростью. Водитель проигнорировал требование об остановке и началась погоня. В ходе попыток задержания нарушитель маневрировал, выезжал на встречную полосу, и вскоре к погоне подключились дополнительные экипажи полиции. Остановить автомобиль удалось лишь после семи прицельных выстрелов по колесам.

За рулем был 16-летний подросток, в салоне находились его друзья 15 и 18 лет. От водителя исходил запах спиртного, от освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя-подростка в присутствии его матери составлены семь административных материалов. Общая сумма штрафов — около 50 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске трое школьников устроили погоню со стрельбой с экипажем ДПС и попали на видео.

    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

    Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

    Известная российская блогерша выйдет замуж

    Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

    Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

    Иностранный банк отчаялся продать свой бизнес в России

    Техногигант развеял один из страхов по поводу искусственного интеллекта

    Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

    Зеленский высказался о создании буферной зоны

    Появление Зеленского на избирательных плакатах в Венгрии объяснили

    Все новости
