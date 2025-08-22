Погоня ДПС со стрельбой за российскими школьниками попала на видео

В Красноярске трое школьников устроили погоню со стрельбой с экипажем ДПС

В Красноярске трое школьников на Lada Priora устроили погоню со стрельбой с экипажем ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как автомобиль нарушителей поворачивает во двор на большой скорости. Инспекторы начинают преследовать машину и требовать ее остановки, но водитель продолжает движение, нарушая правила и проезжая на красный свет. В ходе погони полицейский сделал один выстрел в воздух и семь — по колесам. Только после этого авто удалось остановить.

За рулем Lada Priora оказался 15-летний подросток без водительских прав, а в салоне находились двое его сверстников. На место вызвали их родителей.

В отношении родителей составили административный протокол по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 («Угон») УК РФ.

Ранее на видео попала погоня транспортной полиции на катерах в Москве.