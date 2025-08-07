Силовые структуры
Погоня полицейских на катерах в Москве попала на видео

МВД России опубликовало видео погони полицейских на катерах в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Погоня транспортной полиции на катерах в Москве попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как полицейский представляется мужчине и информирует его о том, что он катается на изъятом судне, на что тот приводит катер в движение и пытается скрыться. Начинается погоня. В результате полицейские догоняют судно и вынуждают его подойти к берегу.

Как уточнили в ведомстве, полиция проверяла незаконный пункт аренды судов, когда заметила мужчину и женщину на катерах. Оба были задержаны и признаны судом Москвы виновными в совершении административного правонарушения по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») КоАП РФ. Мужчину оштрафовали на четыре тысячи рублей, женщину арестовали на семь суток.

