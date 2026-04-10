12:49, 10 апреля 2026

Появилась новая информация о беглецах-дезертирах из поезда в Чувашии

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Шестеро россиян азиатской внешности, о побеге которых из поезда в Чувашии сообщалось 8 апреля, были задержаны около поселка Ибреси. Об этом пишет Mash.

Пятерых обнаружили сотрудники уголовного розыска и ОМОН в маленькой деревушке Шоркасы, шестого — в жилом массиве Черноречка, расположенном недалеко от станции, где и был совершен побег. В поисках беглецов правоохранители осмотрели 13 километров территории.

По данным издания, все беглецы ранее были осуждены за кражи, преступления сексуального характера и незаконный оборот наркотиков. Теперь к их срокам добавится еще одна статья — за побег. Минимальное дополнительное наказание — 10 лет лишения свободы.

8 апреля ряд СМИ сообщил о том, что из вагона во время двухминутной остановки в населенном пункте Ибреси совершили побег шесть заключенных, обутых в тапочки. В тот же день Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла эту информацию.

Во ФСИН отметили, что побегов за прошедшие сутки не было. По словам источника «Ленты.ру», беглецы действительно не числились в системе ФСИН и не являются фигурантами уголовных дел из-за заключенных ими контрактов.

