11:43, 10 апреля 2026

Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Появившийся в российском приграничье новый крайне опасный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марсианин» оказался высокоскоростным и серийным. Эти подробности о вооружении появились в публикации российского военблогера Сергея Колясникова.

Как написал Колясников со ссылкой на Центр анализа стратегий и технологий, «Марсианин» во время атаки способен развивать скорость более двухсот километров в час и способен преодолевать расстояние до 145 километров. Блогер отметил, что угрожающий приграничью беспилотник является не штучным изделием.

«Подробности по дрону ВСУ "Марсианин", который режет нашу логистику на 50 км и более (...) По сути, то о чем говорили с самого начала. Передовое крупносерийное промышленное изделие», — написал он.

Как сообщалось ранее, дрон «Марсианин» представляет опасность для российских тылов, так как может использоваться как днем, так и в сумерках, а также почти не слышно вплоть до самого подлета.

