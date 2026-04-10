Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

Появившийся в приграничье РФ новый опасный дрон ВСУ оказался высокоскоростным

Появившийся в российском приграничье новый крайне опасный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марсианин» оказался высокоскоростным и серийным. Эти подробности о вооружении появились в публикации российского военблогера Сергея Колясникова.

Как написал Колясников со ссылкой на Центр анализа стратегий и технологий, «Марсианин» во время атаки способен развивать скорость более двухсот километров в час и способен преодолевать расстояние до 145 километров. Блогер отметил, что угрожающий приграничью беспилотник является не штучным изделием.

«Подробности по дрону ВСУ "Марсианин", который режет нашу логистику на 50 км и более (...) По сути, то о чем говорили с самого начала. Передовое крупносерийное промышленное изделие», — написал он.

Как сообщалось ранее, дрон «Марсианин» представляет опасность для российских тылов, так как может использоваться как днем, так и в сумерках, а также почти не слышно вплоть до самого подлета.