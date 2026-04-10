15:51, 10 апреля 2026МирЭксклюзив

Предсказано будущее отношений США и НАТО после перепалки Трампа и Рютте

Политолог Дудаков: Трамп не способен выйти из НАТО
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трансатлантический раскол между США и Европой разворачивается в полной мере, обратил внимание политолог-американист Малек Дудаков, комментируя перепалку американского президента Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее взаимоотношений между Штатами и альянсом.

По словам эксперта, раскол между США и Европой усиливается, так как к торговым войнам и различным идеологическим противоречиям добавился фактор Ирана и ярая ястребиная риторика Трампа в отношении блока НАТО.

Глава Белого дома может сколько угодно ругать Североатлантический альянс, однако, убежден политолог, на текущий момент у него вряд ли имеются какие-то реальные рычаги давления на него. Во-первых, Трамп намекает на выход США из НАТО, но все прекрасно понимают, что этот вопрос не в ведении президента, для этого нужно получить одобрение в Конгрессе, обозначил Дудаков.

На текущий момент у Трампа далеко не те позиции и не та поддержка, чтобы две трети голосов в Конгрессе под все это счастье набрать

Малек Дудаковполитолог

Во-вторых, глава Белого дома может угрожать европейцам сокращением военного присутствия в Европе, но и эта история небыстрая, указал собеседник «Ленты.ру». Чтобы вывести американские базы, нужны будут годы, например, процесс передислокации морских пехотинцев из Японии занял у США 13 лет, уточнил он.

«В плане торговых войн у Трампа сейчас тоже возможности ограничены, потому что он уже не может так волюнтаристски вводить самые разные тарифы после решения Верховного суда, который ему крылышки подрезал. В каком-то электоральном ключе создавать проблемы европейцам Трамп, конечно, может, поэтому, например, он сейчас поддерживает Виктора Орбана на выборах в Венгрии, но и тут, как мы видим, далеко не всегда у Трампа все получается. Например, в той же Румынии он хоть и поддерживал правых, они в итоге не выстрелили, и в Германии поддержка Трампа особо никак не помогла "Альтернативе для Германии" на последних выборах», — поделился спикер.

Европейцы же уверены, что уже пересидели Трампа, полагает политолог. Им осталось дождаться выборов в Конгресс, на которых, судя по всему, победят демократы, после чего американский президент превратится в хромую утку, пояснил он.

«Тогда у него, конечно, основной фронт противостояния будет внутриполитический, внутриамериканский, и во внешней политике его позиции резко ослабнут. Поэтому сейчас, я думаю, что они дергаться не будут и как-то усиленно вовлекаться в иранский конфликт не станут. Будут дальше наблюдать за тем, как Трамп наступает на все грабли из возможных, ну и в целом играть свою игру, пользуясь проблемами США и проблемами Трампа», — заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что встреча Трампа с Рютте по вопросу возможного выхода американской стороны из организации прошла на повышенных тонах и превратилась в перепалку. По сообщениям прессы, глава Белого дома использовал эту встречу для того, чтобы высказать свое недовольство в отношении европейских стран, которые не встали на сторону США в войне с Ираном.

