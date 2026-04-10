Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 10 апреля 2026

Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

235-й гарнизонный военный суд 10 апреля огласит приговор бывшему заместителю главы Минобороны России генералу армии Павлу Попову, который обвиняется в ряде коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Оглашение приговора назначено на 15:00 по московскому времени.

Павел Попов прославился тем, что построил себе дачу и баню за счет денег, выделенных на строительство парка «Патриот». За счет бюджетных средств он обустроил недвижимость на участке в СНТ «Звезда» под Красногорском — купил мебель и сантехнику. Общий ущерб государству превысил 25 миллионов рублей.

Дело 69-летнего генерала суд рассматривал в закрытом режиме. Гособвинение запросило для него 22 года колонии и штраф в размере 130 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok