Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

Суд 10 апреля огласит приговор генералу Попову, нажившему миллионы на «Патриоте»

235-й гарнизонный военный суд 10 апреля огласит приговор бывшему заместителю главы Минобороны России генералу армии Павлу Попову, который обвиняется в ряде коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Оглашение приговора назначено на 15:00 по московскому времени.

Павел Попов прославился тем, что построил себе дачу и баню за счет денег, выделенных на строительство парка «Патриот». За счет бюджетных средств он обустроил недвижимость на участке в СНТ «Звезда» под Красногорском — купил мебель и сантехнику. Общий ущерб государству превысил 25 миллионов рублей.

Дело 69-летнего генерала суд рассматривал в закрытом режиме. Гособвинение запросило для него 22 года колонии и штраф в размере 130 миллионов рублей.