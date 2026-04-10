Раскрыта схема «вора в законе» и его группировки с доходом 235 миллионов рублей

В Москве завершено дело о криминальной схеме «вора в законе» на 235 млн рублей

В Москве раскрыта криминальная схема «вора в законе» и его группировки с доходом 235 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По уголовному делу проходят 12 фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям о создании и руководстве преступным сообществом, занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Расследование дела завершено. Все материалы будут переданы в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

По данным следствия, руководителем сообщества был так называемый «вор в законе». Он получил этот статус не позднее января 2002 года. С того времени он принимал участие в руководстве криминальной деятельностью на территории Белгородской области.

По информации официального представителя МВД России, в 2014 году фигурант создал преступное сообщество, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным возмещением налога на добавленную стоимость. В состав сообщество входили не менее 14 человек. В Белгородской и Курской областях они обналичивали деньги при помощи реквизитов и банковских счетов подконтрольных организаций. Все это принесло им доход на сумму более 235 миллионов рублей. Кроме того, они незаконно возместили НДС на сумму более 57 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловском областном суде российский криминальный авторитет Марсель Гасанов, известный в преступном мире как Марсель Махачкалинский, попытался оспорить ранее вынесенный ему приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.