Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 10 апреля 2026

Раскрыто одно из требований США на переговорах с Ираном

WP: США планируют запросить освобождение своих граждан на переговорах с Ираном
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США планируют поднять вопрос об освобождении своих граждан, задержанных в Иране, в ходе предстоящих мирных переговоров в пакистанском Исламабаде. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

При этом, по словам источников, пока неясно, насколько решительно представители Вашингтона будут настаивать на этом требовании. Однако собеседники издания допускают, что в случае сложного хода переговоров данный вопрос может быть отложен.

По данным правозащитников, в иранских тюрьмах могут находиться как минимум шесть граждан США. Белый дом в ответ на запрос издания отказался от официальных комментариев по этому вопросу. «Эти обсуждения продолжаются, и Соединенные Штаты не будут вести переговоры через прессу», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok