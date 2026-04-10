Раскрыты последствия конфликта на Ближнем Востоке для Украины

Reuters: Украинские фермеры пострадали из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на аграрной отрасли Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

После того, как Соединенные Штаты Америки (США) и Израиль начали наносить удары по Ирану, стоимость топлива выросла практически в два раза, что привело к перебоям в поставках энергоносителей.

Больше всего из-за этого пострадали украинские фермеры, которые вынуждены импортировать топливо и удобрения, а затраты на них компенсировать не получается.

«Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведет к полному краху», — цитирует британское агентство свой источник.

В публикации отмечается, что производственные затраты украинских фермеров могут вырасти на целых 60 процентов, если ближневосточный конфликт не разрешится в ближайшее время. Из-за этого сильно сократится и экспортный потенциал Украины.

