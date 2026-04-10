Раскрыты серьезные разногласия Трампа и Нетаньяху по Ирану

Bloomberg: Нетаньяху выступает против усилий по урегулированию войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против любых дипломатических усилий по урегулированию конфликта с Ираном, в то время как президент США Дональд Трамп стремится разрешить кризис. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Публично Трамп преуменьшал любые разногласия с Нетаньяху по этому вопросу. Но сближение между ними, которое в феврале привело к совместной атаке на Иран, — то, к чему израильский лидер десятилетиями призывал президентов США, — начинает ослабевать, поскольку Трамп стремится положить конец войне, которая потрясла мировую экономику и грозит еще большей эскалацией», — указали собеседники агентства.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Израиль остался крайне недоволен подходом США к организации перемирия с Ираном, поскольку Вашингтон не согласовал ключевые детали с израильской стороной. В частности, консультации двух стран ограничились телефонным разговором Трампа с Нетаньяху незадолго до объявления перемирия.

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником дипломатии в урегулировании военных конфликтов.