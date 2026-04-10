Расправившегося с продавщицей россиянина нашли по запаху

17:07, 10 апреля 2026

В Коми следователи по запаху нашли мужчину, который убил продавщицу 12 лет назад
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт Николаю Головину, который расправился с продавщицей торгового павильона в Сыктывкаре (Коми) в 2014 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство») УК РФ. Ранее он был неоднократно судим.

Следствие установило, что все произошло в апреле 2014 года. Головин напал на павильон, расположенный на улице Кутузова, порезал продавщицу ножом, забрал из кассы деньги и скрылся. Нападавшего искали, но найти так и не смогли. Спустя 11 лет его личность смогли установить по запаху с вещей погибшей. Мужчину задержали и отправили под стражу. В ближайшее время ему вынесут приговор.

