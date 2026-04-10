10:00, 10 апреля 2026

Разработчик авиационных материалов нарастил выручку благодаря поддержке Корпорации МСП

АО «ИНУМиТ» увеличило выручку до 2 миллиардов рублей
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Корпорация МСП

При поддержке Корпорации МСП Институт новых углеродных материалов и технологий (АО «ИНУМиТ») за год в два раза нарастил выручку, которая достигла 2 миллиарда рублей. Предприятие реализовало проекты по импортозамещению комплектующих для российских самолетов «МС-21»-300 и «Суперджет-100». Это стало возможным благодаря льготному финансированию в МСП Банке по специальной программе Министерства экономического развития России и Корпорации МСП для малых технологических компаний.

Для реализации научно-исследовательских работ и обеспечения текущей деятельности компания привлекла 450 миллионов рублей в МСП Банке. Господдержка позволила разработать импортозамещающие панели пола для гражданской авиации и специальные материалы для их производства. Также предприятие изготовило композитные детали для перспективного космического корабля «Орел» и создало огнезащитные покрытия для электротранспорта.

«Привлеченное финансирование позволило нам расширить объем научно-исследовательских работ и ускорить внедрение разработок в промышленность. В том числе речь идет о проектах для авиастроения и космической отрасли, где требования к материалам остаются одними из самых высоких. Дополнительные ресурсы обеспечили рост выручки и выполнение ключевых проектов», — отметил генеральный директор «ИНУМиТ» Алексей Кепман.

В Корпорации МСП пояснили, что поддержка малых технологических компаний (МТК) обеспечивает реализацию прикладных решений в высокотехнологичных секторах. Льготные ресурсы позволяют сокращать сроки перехода от опытных образцов к серийному выпуску продукции. С августа 2024 года такие кредиты доступны исключительно для организаций со статусом МТК.

Программа льготного кредитования инновационного бизнеса действует с апреля 2022 года. В 2026 году объем финансирования по этому направлению составит 20 миллиардов рублей. Текущая ставка по займам зафиксирована на уровне 8 процентов годовых, что соответствует формуле «ключевая ставка ЦБ — минус 7 процентов». Подать заявку на получение средств предприниматели могут через цифровую платформу МСП.РФ.

