Россиян предупредили о рисках отравиться крашеными яйцами

Эксперт по продуктам Анищенкова: Некоторые красители могут вызвать аллергию

Риски при употреблении крашеных яиц связаны прежде всего с веществами, которые входя в состав красителя, рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, что некоторые синтетические красители могут вызвать аллергические реакции, а у детей — проблемы с концентрацией внимания.

«Е102 (тартразин) — окрашивает в ярко-желтый или Е124 (Понсо 4R) — делает пищу красной. Не случайно продукты, в составе которых есть такие красители, должны иметь специальную маркировку: "Содержит красители, которые могут отрицательно влиять на активность и внимание детей"», — рассказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, красители могут содержать в составе вредные вещества, будь то даже тяжелые металлы. Такие компоненты могут оказаться в некачественных изделиях или подделках, имитирующих пищевые красители.

Анищенкова посоветовала перед покупкой красителя ориентироваться на состав, указанный на этикетке. При наличии незнакомых Е-добавок, лучше узнать о них больше информации, чтобы избежать возможных рисков для здоровья.

«Важно учитывать, что во время варки или переноски с места на место скорлупа может треснуть или покрыться незаметными микротрещинами, через которые вредные вещества попадут в яйцо, а с ним и в тело человека», — предупредила эксперт.

Для окрашивания яиц лучше выбрать натуральные красители, например, луковую шелуху, шпинат, куркуму, свеклу, краснокочанную капусту и даже вино, посоветовала Анищенкова.

«Для окрашивания яиц точно не подходят фломастеры, текстильные или строительные краски, гуашь и прочие средства для рисования, медпрепараты (например, йод), лаки. Другими словами, все то, что не является натуральным продуктом или пищевым красителей», — отметила она.

По словам эксперта, если при покраске яйца использовалась некачественная или не предназначенная для этих целей краска, то в продукт могут попасть компоненты, вызывающие недомогания у человека. Подобные вещества не обязательно сразу дадут о себе знать, некоторые могут накапливаться в теле человека, постепенно ухудшая его состояние.

«Термонаклейки являются безопасными для яиц, так как они напрямую не контактируют с белком и желтком, только со скорлупой, а для самой пленки используются пищевые полимеры, которые не выделяют каких-либо веществ в продукт», — пояснила Анищенкова.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление яйцами на Пасху.