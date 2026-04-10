08:53, 10 апреля 2026

Россиян предупредили об опасности одного типа обуви

Врач Смирнова: Ношение обуви с плоской подошвой приводит к деформации стопы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Portuguese Gravity / Unsplash

Ношение обуви с плоской подошвой приводит к деформации стопы и ухудшению кровотока в ногах. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Специалист пояснила, что полностью плоская подошва подходит только для ходьбы по рельефной поверхности. При ходьбе по ровной поверхности нужен подъем пятки — в противном случае стопа деформируется.

В связи с этим Смирнова дала несколько советов: так, необходимо выбирать обувь по размеру, с небольшим пространством между мыском и пальцами, жестким задником. Рекомендуется отдавать предпочтение обуви на шнурках и с небольшим каблуком.

Ранее врач общей практики Хуссейн Ахмад заявил, что эффект, который ходьба оказывает на организм, зависит не только от количества шагов, но и от скорости движения. По словам Ахмада, чтобы получить положительный эффект, ходить нужно пять раз в неделю по 30 минут.

