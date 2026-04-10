Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 10 апреля 2026

Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

РПЦ: Застолья с пасхальными угощениями преждевременны
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россияне часто совершают одну и ту же ошибку в Страстную неделю. О ней в беседе с Радио «Комсомольская правда» рассказал замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной. Это время подготовки к празднику, в этот период еще продолжается Великий пост. Он обратил внимание, что магазины уже предлагают гражданам купить одно из главных пасхальных угощений — кулич. Однако время для них «еще не наступило».

При этом некоторые магазины предлагают куличи за десятки тысяч рублей, что, по мнению священнослужителя, — «абсурд». Праздничная пища не должна разделять людей по уровню их достатка.

«Конечно, кулич — это праздничная еда, но тем не менее роскошь в этом вопросе, на мой взгляд, является неуместной. Смысл праздника Пасхи заключается в том числе и в том, что Христос открыл двери рая, освободил все человечество от греха, сделал для нас возможным присоединиться к нему в вечности, соблюдая его заповеди, уподобляясь ему в своих делах, милосердии, служении, жертвенности. И это все совершенно не связано с уровнем нашего достатка», — подчеркнул спикер.

Также Кипшидзе призвал верующих проявлять умеренность при покупке пасхальных куличей и не тратить на них чрезмерные суммы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok