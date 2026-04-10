Россиянам предложили раздавать луковую шелуху из магазинов

Депутат Аксаков предложил бесплатно раздавать луковую шелуху из магазинов

Магазинам следует бесплатно раздавать луковую шелуху россиянам, чтобы те использовали ее для покраски пасхальных яиц. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его комментарий приводит «Абзац».

Депутат отметил, что при этом наказание за обдирание овощей ради этой цели «антибожественно».

До этого сообщалось, что людям, которые обдирают в магазинах шелуху с лука, чтобы покрасить яйца на Пасху, грозит штраф. Такие действия могут квалифицироваться по статье о причинении торговой точке имущественного вреда, пишет РИА Новости.

Аксаков счел подобные меры репрессивными.

Ранее эксперт по продуктам Ольга Анищенкова в беседе с «Лентой.ру» разъяснила, что риски при употреблении крашеных яиц связаны прежде всего с веществами, которые входят в состав красителя.