Россияне разработали схему онлайн-мошенничества и попали под статью

78.ru: Угрозыск Петербурга задержал самарцев за онлайн-мошенничество

Трое самарцев разработали схему для интернет-мошенничества и попали под уголовное дело. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Группа состояла из 28-летнего мужчины, ранее судимого, а также двух девушек 30 и 31 года. Они размещали или отслеживали объявления на интернет-площадках, затем связывались с пользователями под видом клиентов. Мошенники убеждали потерпевших перевести деньги на подконтрольные счета под предлогом предоплаты или гарантии сделки.

Одним из обманутых оказался пенсионер, который потерял более трех миллионов рублей. «В ходе обысков по местам их проживания оперативники изъяли 13 мобильных телефонов, ноутбук, планшет, сим-карты и восемь банковских карт, предположительно использовавшихся в противоправной деятельности», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

