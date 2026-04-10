19:20, 10 апреля 2026

Россияне разработали схему онлайн-мошенничества и попали под статью

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Трое самарцев разработали схему для интернет-мошенничества и попали под уголовное дело. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Группа состояла из 28-летнего мужчины, ранее судимого, а также двух девушек 30 и 31 года. Они размещали или отслеживали объявления на интернет-площадках, затем связывались с пользователями под видом клиентов. Мошенники убеждали потерпевших перевести деньги на подконтрольные счета под предлогом предоплаты или гарантии сделки.

Одним из обманутых оказался пенсионер, который потерял более трех миллионов рублей. «В ходе обысков по местам их проживания оперативники изъяли 13 мобильных телефонов, ноутбук, планшет, сим-карты и восемь банковских карт, предположительно использовавшихся в противоправной деятельности», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саратове пенсионерка обманула мошенников, передав им вместо денег тетрадные листы. Их она разрезала на «купюры».

    Последние новости

    Страны Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ

    Овечкина номинировали на еще одну индивидуальную награду в НХЛ

    Российские полицейские спасли жизнь 11-месячному ребенку

    Известный комик публично извинился перед Масляковыми

    Желающих оставаться здоровыми мужчин призвали регулярно сдавать четыре анализа

    Россиянин создал ботинки с крысиными мордами и привлек внимание иностранцев

    Трамп анонсировал результаты переговоров с Ираном в течение суток

    Российский режиссер поздравил коллег с внесением в базу «Миротворца»

    «АвтоВАЗ» объявил о бесплатной установке системы безопасности на одну модель

    Российская авиакомпания вновь анонсировала распродажу билетов

    Все новости
