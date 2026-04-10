19:25, 10 апреля 2026

Россиянин создал ботинки с крысиными мордами и привлек внимание иностранцев

Карина Черных
Карина Черных

Кадр: @cheet_nickers

Россиянин Александр Самохвалов создал необычную обувь и привлек внимание иностранцев. Видео и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика мужчина показал, что разработал эскиз ботинок с крысиными мордами. После этого он показал на камеру обувь, выполненную из черной кожи и оформленную открытой пяткой. Кроме того, она была дополнена ушами и хвостом. «Воплощаю в жизнь эскиз», — отметил Самохвалов в описании под публикацией.

Пользователи сети, среди которых оказались иностранцы, оказались в восторге от дизайна. «А вы делаете кроссовки? Мой друг спрашивает», «Они потрясающие», «О боже, они мне срочно нужны», «Не хочу, но надо!», «Наш офис готов заказать эти ботинки на всех», — высказывались они в комментариях под видео, набравшем 205 тысяч лайков.

В марте сообщалось, что китайский модный бренд Daphne Lab представил туфли с открывашками для пива.

