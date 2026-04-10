13:43, 10 апреля 2026Путешествия

Российские туристы на 11 часов застряли в аэропорту Египта

TourDom: Рейс авиакомпании Egypt Air из Хургады в Москву задержался на 11 часов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Egypt Air задержала вылет лайнера из Египта в Россию на 11 часов без объяснения причины. Об этом сообщает TourDom.

Российские туристы застряли в аэропорту Хургады во время рейса в Москву. Согласно расписанию, вылет воздушного судна должен был состояться 9 апреля в 17:30 по московскому времени, однако в день вылета отправление сперва отменили, а затем перенесли на 18 часов по местному времени, после — на 20:30. «Просидели в самолете два часа, никакого движения не было», — отметила пассажирка.

В итоге путешественников вывели из воздушного судна. В терминале россияне просидели до 03:30 и прилетели в Домодедово только 10 апреля в 10:30. Уточняется, что из-за опоздания борта задержалось отправление в Шарм-эш-Шейх.

Ранее россиянка описала отели Египта фразой «ощущение возврата на 15-20 лет назад». По словам путешественницы, в Турции гораздо больше современных отелей со стильным интерьером, новой мебелью, продуманным дизайном и качественной техникой.

