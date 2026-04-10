10:23, 10 апреля 2026

Российский семиклассник с пистолетом обстрелял поезд в московском метро

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Полиция Москвы задержала подростка, открывшего огонь по вагонам поезда в московском метро. Об этом в своем Max-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, ученик седьмого класса вел стрельбу из пневматического пистолета по вагонам поезда в присутствии своих товарищей. Инцидент произошел на открытом участке между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

О случившемся в полицию доложили сотрудники депо, обнаружившие разбитые окна у двух вагонов. Школьник был доставлен в отдел полиции, где была проведена профилактическая беседа.

Ранее в Томске полиция со стрельбой поймала российского подростка на ВАЗ-2107, устроившего погоню по ночному городу.

