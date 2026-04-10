Российский военкор рассказал о поступке «взрослого лидера»

Коц назвал объявление Путиным пасхального перемирия поступком взрослого лидера

Российский военный корреспондент Александр Коц прокомментировал объявление президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Так поступают взрослые лидеры, а не бегают по чужим странам, напудрив нос: "Смотрите! Смотрите! Я предлагаю им перемирие! А они не хотят. Тогда и мы не хотим!"» — написал он.

«Когда хотят — берут и делают», — подчеркнул военкор. Коц напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский тоже предлагал перемирие, однако вскоре после его слов атаке подверглась Владимирская область, в результате которой не выжили мать, отец и сын.

Ранее Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной. Киеву были переданы тела 1000 солдат ВСУ, взамен Россия вернула 41 тело бойца.