07:00, 10 апреля 2026

Сексолог предупредила об опасных последствиях орального секса без презерватива

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина призвала не заниматься оральным сексом без презерватива. Об опасных последствиях отказа от этого средства контрацепции она предупредила в своем Telegram-канале.

Как отметила Мелехина, оральный секс без презерватива чреват передачей семи серьезных заболеваний: хламидиоза, гонореи, сифилиса, герпеса, вируса папилломы человека, кандидоза и ВИЧ.

Что касается последнего, по словам специалистки, риск передачи ВИЧ во время орального секса хоть и ниже, чем при вагинальном или анальном контакте, но все же существует. Для заражения необходимо, чтобы достаточное количество вируса попало в кровоток или на поврежденные слизистые оболочки. В связи с этим Мелехина призвала всегда использовать презервативы и просить у партнера предоставить справку о здоровье перед тем, как вступить с ним в интимную связь.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева объяснила, что делать при потере интереса к сексу. Людям с этой проблемой она посоветовала оценить уровень стресса.

