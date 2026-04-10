17:09, 10 апреля 2026

Следователи возобновили расследование дела о гибели мужчины после стакана воды «Джермук»

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следователи возобновили расследование дела о гибели 65-летнего мужчины после стакана минеральной воды «Джермук». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия — Алания.

Речь идет об уголовном деле по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Расследование возобновили в марте 2026 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

По данным ведомства, 11 февраля 2024 года потерпевший выпил минеральную воду «Джермук», которую купил в одной из торговых точек во Владикавказе. После этого он почувствовал сильное недомогание и его самочувствие ухудшилось. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь.

