Следователи возобновили расследование дела о гибели мужчины после стакана воды «Джермук»

В РСО возобновлено расследование смерти мужчины, выпившего стакан воды «Джермук»

Следователи возобновили расследование дела о гибели 65-летнего мужчины после стакана минеральной воды «Джермук». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия — Алания.

Речь идет об уголовном деле по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Расследование возобновили в марте 2026 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

По данным ведомства, 11 февраля 2024 года потерпевший выпил минеральную воду «Джермук», которую купил в одной из торговых точек во Владикавказе. После этого он почувствовал сильное недомогание и его самочувствие ухудшилось. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь.

