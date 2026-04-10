Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 10 апреля 2026Россия

Стало известно о пострадавших при взрывных работах на российской шахте

В Ростовской области на шахте при взрывных работах пострадали три человека
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Красносулинском районе Ростовской области на шахте три человека пострадали во время взрывных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что ЧП произошло на шахте «Шерловская-Наклонная». По предварительным данным, еще одного человека спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

На шахте «Шерловская-Наклонная» ранее уже происходило ЧП. В августе 2025 года на объекте произошло обрушение, конструкция там рухнула на глубине 500 метров. Тогда пострадал один человек, спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?

    Тактаров описал жизнь в США одной фразой

    Число концертов уехавшей из России Орбакайте упало в 20 раз

    Иран указал США на два невыполненных пункта соглашения

    Раскрыто одно из требований США на переговорах с Ираном

    Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

    Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

    Зеленского обвинили в попытке организовать беспорядки в Венгрии

    Задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес

    В России назвали дату премьеры нового внедорожника BAW

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok