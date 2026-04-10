Стало известно о пострадавших при взрывных работах на российской шахте

В Ростовской области на шахте при взрывных работах пострадали три человека

В Красносулинском районе Ростовской области на шахте три человека пострадали во время взрывных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что ЧП произошло на шахте «Шерловская-Наклонная». По предварительным данным, еще одного человека спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

На шахте «Шерловская-Наклонная» ранее уже происходило ЧП. В августе 2025 года на объекте произошло обрушение, конструкция там рухнула на глубине 500 метров. Тогда пострадал один человек, спасти его не удалось.