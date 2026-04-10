13:50, 10 апреля 2026

Топ-менеджер Rambler&Co Анна Иванова рассказала об ИИ-трансформации в медиа

Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: предоставлено пресс-службой Rambler&Co

В Москве 8–9 апреля 2026 года прошла конференция по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. В панельной дискуссии «ИИ-трансформация коммуникаций: реклама, маркетинг, медиа, PR» приняла участие исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова. Эксперты обсудили, как современные технологии меняют подходы к созданию и восприятию контента. Бизнес-модель медиа трансформируется, а потеря трафика становится вызовом на фоне гиперинфляции внимания и бесплатного массового производства информации.

Среди ключевых трендов взаимодействия медиа и нейросетей Иванова отметила гиперперсонализацию, осознанное потребление информации пользователем как ответ на массовое производство «синтетического» текста, а также высокую скорость развития сегментов, из-за которой индустрии необходимо развивать новые сервисные продукты.

«Мы в "Рамблере" видим все изменения и тренды в паттернах взаимодействия с контентом. И что еще важнее — следим за изменениями самих пользователей, для которых мы делаем продукты и сервисы. Понимаем их боли, желания, потребности. Это крайне важно для действительно полезных инноваций, которые примет потребитель и которые станут востребованными в долгой перспективе», — сказала Анна Иванова.

В обсуждении также приняли участие медиаменеджер, автор Telegram-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин, руководитель группы B2B-продуктов в «Дзене» Ольга Стукалова, вице-президент АКАР, генеральный директор AI Influence Алексей Парфун, главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов, генеральный директор экосистемы редакционных ИИ-сервисов Give Me Media Алексей Березовой. Модератором дискуссии выступил директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Конференция Data Fusion — ежегодное событие, объединяющее представителей бизнеса, научного сообщества и государства для обсуждения передовых методов работы с данными, искусственным интеллектом и машинным обучением. Мероприятие служит платформой для обмена опытом, демонстрации кейсов и поиска точек роста в области цифровых решений.

