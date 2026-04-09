Участник инцидента с Пашиняном получил сотрясение мозга

Медики выявили сотрясение мозга у одного из участников инцидента с Пашиняном

У 18-летнего Давида Минасяна, который был участником инцидента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ереванской церкви, врачи диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщила адвокат Лусине Мартиросян, пишет РИА Новости.

Как показало медобследование, у юноши подтвердили закрытую черепно-мозговую травму. «Между тем в тот день в церкви Давид всего лишь участвовал в литургии», — заявила его адвокат.

До этого в СК Армении сообщили, что ученик 12-го класса старшей школы Минасян стал обвиняемым по статьям о хулиганстве и вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица.

В конце прошлого месяца суд заключил молодого человека под стражу. Однако до СИЗО в тот же день он не доехал, поскольку потерял сознание и был переведен в больницу. Повторно его доставили из изолятора в медучреждение Еревана в начале апреля. Сторона защиты считает, что арест является несправедливым, и планирует обжаловать судебное решение.

Второго задержанного освободили под подписку о невыезде, третьего — под залог в 13 долларов.

Ранее на просторах медиа появилось видео инцидента с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которого один из прихожан попытался ударить политика. Лидер страны находился на литургии по случаю Вербного воскресенья вместе с соратниками. Реакция телохранителей вызвала возмущение у присутствующих.