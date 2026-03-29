Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 29 марта 2026

Появилось видео потасовки с Пашиняном в церкви Еревана
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Ереване во время богослужения в церкви Святой Анны произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Потасовка попала на видео, кадры опубликовало издание «Sputnik Армения».

Известно, что Пашинян находился на литургии по случаю Вербного воскресенья вместе с соратниками. Через 30 минут после начала службы один из прихожан выразил недовольство и обратился к охране, чтобы на него не смотрели.

В этот момент другой человек захотел ударить Пашиняна, но охрана пресекла это. Действия телохранителей вызвали неудовольствие у присутствующих.

Ранее Пашинян в ходе общения с жительницей Еревана заявил, что Россия — это друг республики, и объявил о своем визите в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль впервые за столетия не пустил патриарха в храм Гроба Господня

    В Раде заявили о желании украинцев говорить на русском языке

    Папа Римский жестко высказался о ведущих конфликты лидерах

    Киркоров оправдался за курение в аэропорту

    На Западе назвали ответ Зеленского на обвинение Рубио бессвязными бреднями

    Названы самые популярные у таксистов модели машин

    В Финляндии заявили о нарушении территориальной целостности со стороны Украины

    Появилось видео инцидента с Пашиняном в церкви Еревана

    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за отказа патриарху войти в храм Гроба Господня

    В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok