Появилось видео инцидента с Пашиняном в церкви Еревана

Появилось видео потасовки с Пашиняном в церкви Еревана

В Ереване во время богослужения в церкви Святой Анны произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Потасовка попала на видео, кадры опубликовало издание «Sputnik Армения».

Известно, что Пашинян находился на литургии по случаю Вербного воскресенья вместе с соратниками. Через 30 минут после начала службы один из прихожан выразил недовольство и обратился к охране, чтобы на него не смотрели.

В этот момент другой человек захотел ударить Пашиняна, но охрана пресекла это. Действия телохранителей вызвали неудовольствие у присутствующих.

Ранее Пашинян в ходе общения с жительницей Еревана заявил, что Россия — это друг республики, и объявил о своем визите в страну.