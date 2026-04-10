«УП»: Военный ВСУ рассказал о несправедливости в армии и об обиде на Сырского

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правах анонимности рассказал о несправедливости в армии и об обиде на главкома Александра Сырского. Его слова публикует «Украинская правда» (УП).

«Если составить условный рейтинг несправедливостей для военных (...) то первое место будет занимать обида на командование. Не абстрактная, а вполне персонифицированная. Кто-то обижается на своего сержанта, кто-то на Сырского, кого-то год назад командир отправил на мясной штурм», — рассказывает военный.

Он также рассказал, что кто-то из украинских военных может потерять в бою все подразделение, а с кем-то на Украине могли плохо обойтись в кафе. Так боец привел примеры несправедливости в рядах ВСУ.

Ранее на полигоне штурмовых подразделений украинской армии в лесах Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Она была жестоко подавлена.