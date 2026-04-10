02:34, 10 апреля 2026Мир

Умер пострадавший при бомбардировке Ирана советник Хаменеи

Press TV: Умер пострадавший при атаке на Тегеран советник Хаменеи Харази
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Скончался советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази. Сообщение об этом опубликовал иранский телеканал Press TV.

Ранее Харази получил тяжелые ранения в ходе удара США и Израиля по Тегерану. Его супруга погибла в ходе атаки.

Отмечается, что политик являлся главой стратегического совета по международным отношениям, а также занимал пост бывшего министра иностранных дел Ирана.

В начале апреля стало известно об ударе по дому Харази. Атаку совершили с применением американских и израильских самолетов. Они прямой наводкой обстреляли жилище советника погибшего Али Хаменеи.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. Верховный лидер Ирана погиб в первые часы военной операции, объявленной США и Израилем. В момент ракетной атаки аятолла находился при исполнении служебных обязанностей.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Умер пострадавший при бомбардировке Ирана советник Хаменеи

    Жители российского города рассказали о вспышках и грохоте в небе

    В США удивились реакции американцев на перемирие с Ираном

    Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

    Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

    Открыт эффективный способ замедления старения организма

    ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

    В Иране поставили ультиматум США

    В Британии испугались одного шага против России

    Все новости
