05:53, 10 апреля 2026Мир

В Финляндии отреагировали на угрозы Трампа в адрес НАТО

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа не стоят внимания, в отличие от других его предупреждений. Так на его слова отреагировал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Iltalehti.

«Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы. В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе», — сказал он.

Политик подчеркнул, что решение о выходе Штатов из альянса может принимать только Конгресс США.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении сделать все возможное для сохранения единства НАТО. «Я твердо намерен сделать все, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы, включая США. В любом случае, в настоящее время этот альянс ничем не заменить», — отметил он.

