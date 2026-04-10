В граничащей с Россией стране заговорили о переброске войск США

Wirtualna Polska: США могут перебросить войска из стран НАТО в Польшу

В Польше заговорили о возможной переброске войск США из других стран НАТО. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Отмечается, что этот вопрос мог обсуждаться на переговорах главы Генштаба польской армии генерала Веслава Кукулы с командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью.

«Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск. Как известно, с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность НАТО, или на ее отсутствие», — отметил польский полковник Петр Левандовский в интервью изданию.

По его словам, этот шаг США продемонстрирует другим странам, что они забирают у них солдат и передают тем, кто им нравится.

Он добавил, что, учитывая непостоянную американскую политику, увеличение численности американских войск необязательно гарантирует их участие в европейских операциях.

Польский военный отметил, что на данном этапе это решение выглядит как выпад в сторону стран, которые не поддерживали США в конфликте с Ираном или резко критиковали Вашингтон.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране, начав вывод американских войск из стран альянса, которые считаются неблагоприятными.