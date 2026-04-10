Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 10 апреля 2026Мир

В Кремле отреагировали на вопрос о британских кораблях

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос о заявлении Великобритании касательно задействования военных кораблей в связи с действиями российских подлодок. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в Мировом океане. Это было всегда, есть и будет», — сказал Песков. По его словам, все детали необходимо уточнять в Министерстве обороны.

Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии отслеживали российскую подводную лодку проекта «Акула» в нейтральных водах Крайнего Севера. Министр обороны Джон Хили уточнил, что субмарина находилась в исключительной экономической зоне королевства, не заходя в территориальные воды.

По словам Хили, российские подлодки якобы угрожают британскому судоходству в Северной Атлантике. Он предостерег от любых попыток повреждения кабелей и трубопроводов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok