В Кремле отреагировали на вопрос о британских кораблях

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о британских кораблях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос о заявлении Великобритании касательно задействования военных кораблей в связи с действиями российских подлодок. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в Мировом океане. Это было всегда, есть и будет», — сказал Песков. По его словам, все детали необходимо уточнять в Министерстве обороны.

Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии отслеживали российскую подводную лодку проекта «Акула» в нейтральных водах Крайнего Севера. Министр обороны Джон Хили уточнил, что субмарина находилась в исключительной экономической зоне королевства, не заходя в территориальные воды.

По словам Хили, российские подлодки якобы угрожают британскому судоходству в Северной Атлантике. Он предостерег от любых попыток повреждения кабелей и трубопроводов.