В Кремле раскрыли цель визита спецпредставителя Путина в США

Песков: Дмитриев прибыл в США по вопросу экономического сотрудничества

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для активизации экономических контактов двух стран, а не для возобновления переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Кирилл Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам. И он продолжает работу в рамках этой группы», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Дмитриев прибыл в США.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике продолжаются в закрытом и конфиденциальном формате.

