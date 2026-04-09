Лавров раскрыл статус переговоров России и США по Украине

Лавров: Контакты США и РФ по Украине продолжаются в конфиденциальном формате

Контакты между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике продолжаются в закрытом и конфиденциальном формате. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Об этом говорил не раз [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков. Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив возобновления диалога мы долгое время не видели», — сказал дипломат.

При этом Лавров рассказал, что в переговорах возникла пауза из-за того, что американские посредники были «заняты другими делами».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются. Он отметил, что у американской стороны есть документы как от Украины, так и от России. По его словам, им действительно удалось ознакомиться с позициями обеих сторон, и со временем эти позиции становятся все ближе друг к другу.