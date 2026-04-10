В России назвали условие продления пасхального перемирия

Колесник: Перемирие может быть продлено, если Киев не нарушит своих обязательств

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник назвал условие продления пасхального перемирия. По словам парламентария, это может произойти только в случае, если Киев не нарушит своих обязательств, пишет «Газета.Ru».

«Не исключаю, что при успешном завершении пасхального перемирия без нарушений со стороны Киева, оно может продлиться более долгое время», — обозначил Колесник.

По словам депутата, продление перемирия могло бы поспособствовать скорейшему возобновлению переговорного процесса. При этом он выразил мнение, что Киев вряд ли будет соблюдать все обязательства пасхального перемирия, напомнив об опыте прошлых лет, когда со стороны Украины было зафиксировано множество нарушений.

«Тут мяч целиком и полностью на стороне Киева. Москва предложила условия и будет их соблюдать, но если Киев нарушит перемирие, то ни о каком продолжении не может идти речи», — заключил Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.