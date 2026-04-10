14:00, 10 апреля 2026Россия

В России объяснили скрытые сигналы для Киева в пасхальном перемирии

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пасхальным перемирием послал Киеву скрытый сигнал. Об этом заявил экс-премьер страны Сергей Степашин, чьи слова приводит KP.RU.

Он отметил, что глава государства является православным человеком.

«Вот поэтому он послал сигнал украинскому руководству и украинскому народу о том, что Пасха Христова должна быть общим праздником… И это несмотря на то, что они захватили, по сути дела, нашу церковь на Украине», — пояснил Степашин.

9 апреля Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.

