В России стали чаще брать на работу неидеальных кандидатов

«Ведомости»: Малый бизнес в России перестал гоняться за «золотыми резюме»

В России малый и средний бизнес стал все чаще нанимать кандидатов, которые считаются неидеальными. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование, подготовленное доцентом факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Анастасией Кузьминой.

Оказалось, что предприниматели перестали гоняться за «золотыми резюме» и предпочли трудоустраивать людей с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями. Самая многочисленная категория тут — родители в декрете или вернувшиеся из него.

Более того, в компаниях, которые целенаправленно нанимали сотрудников старше 50 лет, текучесть кадров оказалась на 40 процентов ниже, чем в тех фирмах, руководство которых ориентировалось на молодежь.

В статье отмечается, что кандидаты, которым часто отказывают в найме из-за возраста или пробелов в стаже, воспринимают трудоустройство как кредит доверия и часто показывают более высокую приверженность компании. Как заявила автор исследования, малый и средний бизнес нанимает сотрудников, которые будут держаться за место, потому что знают, что их шансы на рынке ограниченны. Такие люди отличаются высокой вовлеченностью и готовностью трудиться без постоянного контроля.

По итогам прошлого месяца суммарное число вакансий на российском рынке труда сократилось на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.