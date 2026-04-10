15:49, 10 апреля 2026

В СК прокомментировали возбуждение дела в отношении Лерчек

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Гагаринском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом пишет ТАСС.

Во время заседания стало известно, что Следственный комитет (СК) России отказался возбуждать в отношении фигурантов новое уголовное дело по статье 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), так как Чекалины полностью погасили налоговую задолженность. Постановление СК приобщено к материалам дела.

Защита Артема Чекалина настаивает на прекращении дела о неуплате налогов. Однако прокуратура выступила против. Суд на данной стадии отказал адвокату.

Кроме того, судья Екатерина Кузьмина сделала замечание защитнику, который употребил слово «приговор» в своем выступлении. «Вы что, уже все решили? Аккуратнее, защитник, с формулировками», — предостерегла судья адвоката, призвав не брать на себя роль суда.

Ранее в Москве суд прекратил производство по делу о банкротстве Лерчек.

