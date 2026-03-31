Суд прекратил дело о банкротстве Лерчек после выплаты налогов на 176 млн рублей

Суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Производство прекратили, так как блогерша полностью погасила свою задолженность по налогам.

По словам ее представителя Максима Курносова, Чекалина внесла 176 миллионов рублей на налоговый счет 16 марта. В тот же день Гагаринский районный суд Москвы отпустил Лерчек из-под домашнего ареста. Уголовное дело в отношении нее прекратили.

У Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. По словам блогера, ее не отпускали в больницу с сильными болями в животе больше десяти раз.