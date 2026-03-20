Онкобольная Лерчек раскрыла подробности проблем со следователем

Блогерша Лерчек получила отказ по 10 ходатайствам на просьбу отпустить к врачу

Валерию Чекалину, известную как Лерчек, десять раз отказывались пускать к врачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление защиты блогерши.

По ее словам, по делу было заявлено более десяти ходатайств и жалоб о разрешении выехать к врачу, однако на каждые из них приходил отказ.

Адвокаты Чекалиной обратились в Следственный комитет России с требованием проверить следователя, который вел ее уголовное дело на стадии предварительного расследования. Защита настаивает, что его действия или бездействие привели к тому, что у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии.

Ранее сообщалось, что блогерша выложила в интернет видео со следователем, отказывающим отпустить ее к врачам при сильных болях в животе.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами — в костях, плаценте, оболочках мозга. В связи с этим суд отпустил ее из-под домашнего ареста и приостановил в отношении нее дело.