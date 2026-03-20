Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Лерчек потребовала проверить следователя после обнаружения у нее рака

Владимир Шарапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обратилась в Следственный комитет России с заявлением на следователя, который вел ее уголовное дело на стадии предварительного расследования. Об этом пишет ТАСС.

Защита требует проверить следователя на предмет возможного состава преступления.

По версии адвокатов, именно его действия или бездействие привели к тому, что у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии. Адвокат Константин Третьяков утверждает, что следователь не давал разрешения на визиты врачей и обследования, пока Чекалина находилась под домашним арестом.

Ранее у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами — в костях, плаценте, оболочках мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok