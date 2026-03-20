Лерчек потребовала проверить следователя после обнаружения у нее рака

Защита Лерчек просит проверить следователя, не пустившего ее к врачу

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обратилась в Следственный комитет России с заявлением на следователя, который вел ее уголовное дело на стадии предварительного расследования. Об этом пишет ТАСС.

Защита требует проверить следователя на предмет возможного состава преступления.

По версии адвокатов, именно его действия или бездействие привели к тому, что у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии. Адвокат Константин Третьяков утверждает, что следователь не давал разрешения на визиты врачей и обследования, пока Чекалина находилась под домашним арестом.

Ранее у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами — в костях, плаценте, оболочках мозга.