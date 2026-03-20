14:10, 20 марта 2026Силовые структуры

Больная Лерчек показала на видео следователя «без сердца»

Лерчек выложила видео со следователем, не пускавшим ее к врачу при боли в животе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Больная Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, выложила видео со следователем, который отказывался отпустить ее к врачам при сильных болях в животе. В настоящее время она проходит лечение в связи с диагнозом рак желудка четвертой степени. Запись публикует Telegram-канал «112».

Съемку Лерчек в отделе полиции производил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Блогер говорит, что следственные органы сами затягивают расследование. По ее словам, у нее очень сильно болит живот, но следователь не пускает ее к гинекологу. Лерчек напоминает, что у нее дети, она перенесла две операции кесарева сечения, большое количество ЭКО. «У вас просто нету сердца никакого, очень жаль, если у вас есть жена и как вы к ней относитесь», — говорит она.

Следователь заявляет, что Валерия Чекалина отказалась от подписи на документе, в ответ на его слова блогер добавила, что не будет подписывать их без своих адвокатов.

«Я был рядом, я видел ее глаза, я чувствовал ее боль, когда драгоценные минуты жизни таяли впустую», — подписал Луис.

Чекалина обратилась в Следственный комитет России с заявлением на следователя, по вине которого было потеряно драгоценное время, вследствие чего у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии.

