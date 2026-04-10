В США заявили об отказе Трампа от главного требования к Ирану

WP: Трамп отказался от своего требования о капитуляции Ирана

Президент США Дональд Трамп отказался от своего требования о полной капитуляции Ирана из-за усталости от военных действий. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Дэвид Игнатиус в статье для Washington Post (WP).

Он отметил, что соответствующее требование американский лидер выдвинул в начале марта, но уже давно «забыл» о нем. По мнению эксперта, Трампу будет сложно выйти из конфликта с Ираном, поскольку Израиль рассчитывает на другие итоги совместной операции, что осложняет процесс достижения мира, который устроил бы все стороны.

«Война, начавшаяся без четкой стратегии победы, похоже, неизбежно приближается к финалу, в котором отсутствует формула мира», — пишет Игнатиус.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тегеран близки к финальному соглашению, а большинство спорных вопросов уже удалось согласовать.