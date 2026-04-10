Водитель экскаватора спас район в подтопленном дагестанском селе

19:43, 10 апреля 2026Экономика

В Дагестане водитель экскаватора спас район в подтопленном селе Мамедкала
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Дагестане водитель экскаватора из Чечни спас район в подтопленном селе Мамедкала. Об инциденте стало известно изданию RT.

31-летний Висхан решил помочь местным жителям во время паводка. Для этого он проехал на экскаваторе около километра по воде и открыл забитые ливневки. В ходе работы техника несколько раз едва не переворачивалась из-за подмытого грунта, однако ее удалось удержать благодаря упертому в землю ковшу.

Мужчина смог открыть два люка ливневки. Благодаря этому вода начала уходить из района.

Ранее сообщалось, что Геджухская плотина, из-за прорыва которой затопило Дагестан, была забетонирована только частично. Арендаторы дамбы неоднократно жаловались властям на ее состояние, но не получали помощи.

    Последние новости

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    Россиянам подсказали способ избавиться от запоров за три простых шага

    Букмекеры оценили вероятность появления команды Хайкина в полуфинале ЧМ-2026

    Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

    Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

    Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

    Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

    Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

    Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

    Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

    Все новости
