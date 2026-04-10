Водитель экскаватора спас район в подтопленном дагестанском селе

В Дагестане водитель экскаватора спас район в подтопленном селе Мамедкала

В Дагестане водитель экскаватора из Чечни спас район в подтопленном селе Мамедкала. Об инциденте стало известно изданию RT.

31-летний Висхан решил помочь местным жителям во время паводка. Для этого он проехал на экскаваторе около километра по воде и открыл забитые ливневки. В ходе работы техника несколько раз едва не переворачивалась из-за подмытого грунта, однако ее удалось удержать благодаря упертому в землю ковшу.

Мужчина смог открыть два люка ливневки. Благодаря этому вода начала уходить из района.

Ранее сообщалось, что Геджухская плотина, из-за прорыва которой затопило Дагестан, была забетонирована только частично. Арендаторы дамбы неоднократно жаловались властям на ее состояние, но не получали помощи.