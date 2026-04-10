Перенджиев: Перемирие нужно для процесса заключения мирного соглашения

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Георгия Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев назвал цели пасхального перемирия, отметив, что прекращение огня в будущем понадобится для процесса заключения мирного соглашения. Его слова приводит «Ридус».

«В прошлом Вооруженные силы Украины не соблюдали режим прекращения огня. Так что это перемирие — проверка Украины на вшивость. Хотим убедиться, насколько Киев готов соблюдать его», — обозначил Перенджиев.

Эксперт напомнил об опыте прошлых лет, когда со стороны Украины было зафиксировано множество нарушений режима прекращения огня. Он подчеркнул, что вероятность соблюдения Киевом перемирия в этом году также невелика.

По словам Перенджиева, в дальнейшем при проведении переговоров Россия будет использовать в качестве аргумента то, как поведет себя Киев во время объявленного перемирия. «Возможно, в Киеве поступят более разумно, чем в прошлые разы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.