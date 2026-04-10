Бывший СССР
10 апреля 2026, Бывший СССР

Возможность участия Буданова в выборах президента Украины оценили

«РБК-Украина»: Буданов политически не окреп и не может конкурировать с Залужным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) пока политически не окреп и не может конкурировать с экс-главкомом украинской армии Валерием Залужным на выборах президента Украины. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Буданов пока политически не окреп, у него еще нет ядра, чтобы конкурировать с Залужным. А перед нами будет сложная задача: склеить [украинского лидера Владимира] Зеленского и Буданова в условиях, когда пойти на выборы и их выиграть должен будет кто-то один», — оценил собеседник издания.

По данным «РБК-Украина», многие в команде действующего президента дают понять, что рассматривают сценарий, при котором были бы не прочь видеть Буданова в своей политической команде.

Ранее была раскрыта истинная причина назначения Буданова главой офиса Зеленского.

