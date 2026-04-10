Раскрыта истинная причина назначения Буданова главой офиса Зеленского

«РБК-Украина»: Буданова назначили главой ОП, чтобы довести переговоры до конца

Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) был назначен на эту должность, чтобы довести переговоры об урегулировании конфликта до конца. Об этом пишет «РБК-Украина».

По данным издания, у Буданова есть «неформальные переговорные каналы, которые в том числе помогали в обмене пленными», а его переход в ОП должен был сделать мирный процесс более скоординированным.

«Кирилл заходил под определенную политическую историю, довести до конца мирные переговоры, а дальше, возможно, в каком-то формате участвовать в выборах. А сейчас ему приходится вникать в суть рутинных процессов», — отмечает «РБК-Украина».

Ранее Буданов заявил, что его главная задача заключается в том, чтобы наладить эффективный переговорный процесс. По его словам, сложность нынешней ситуации заставляет отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на создании действенной переговорной платформы вместе с союзниками.